В Каменском умер заместитель городского головы, упав с велосипеда

Заместитель председателя Каменского городского совета в Днепропетровской области Владислав Мелешко умер во вторник, 7 августа.
Он скончался из-за тяжелой травмы в результате падения с велосипеда. Как сообщил журналистам главный врач больницы скорой медицинской помощи Ростислав Винар, чиновник получил обширную черепно-мозговую травму во время катания на велосипеде по улице Романковской 6 августа.
Он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи, врачи боролись за его жизнь. Но их усилия не увенчались успехом – во вторник примерно в 13 часов Мелешко умер, не приходя в сознание.
Ему было 44 года.
Мелешко с сентября 2017 года занимал должность заместителя мэра по вопросам образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 7 августа, ушел из жизни режиссер-постановщик киевского Театра на Подоле Игорь Славинский. На момент смерти ему было 66 лет.