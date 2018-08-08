В Японии произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 4,7 баллов по шкале Рихтера. При этом накануне страной пронесся тайфун, из-за которого отменили десятки авиарейсов, а ранее была аномальная жара.

Как сообщают местные СМИ, эпицентр подземных толчков располагался в 31 километрах на запад от поселка Намиэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,5 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, сегодня в Японии также отменили более 40 рейсов из-за приближающегося мощного тайфуна.

Как сообщал УРА-Информ, мощный тайфун надвигается на Японию после того, как жители страны пережили другую природную аномалию - крайне жаркую погоду. В результате аномальной жары в июле в Японии скончались около 10 человек, почти две тысячи человек пострадали.