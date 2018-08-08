12:10 08.08.2018 | Общество | Новости
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В Японии из-за тайфуна отменяют авиарейсы - ФОТО

В среду, 8 августа 2018 года, представители японской авиакомпании All Nippon Airways приняли решение отменить более 40 рейсов из-за приближающегося мощного тайфуна.

В Японии из-за тайфуна отменяют авиарейсы - ФОТО

Об этом сообщает местная газета Japan Times.

Так, были отменены как международные, так и внутренние авиарейсы из токийского аэропорта Ханэда и аэропорта Нарита. В частности, который расположен в восточной части Большого Токио.

Как заявили в метеорологической службе страны, тайфун скорее всего достигнет восточного и северо-восточного побережий Японии позже в среду. Кроме этого, циклон принесет проливные дожди и сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 180 км/ч.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в северной и южной частях Восточно-Китайского моря ожидается сильный ветер силой от 6 до 7 баллов. В центре тайфуна на море будет бушевать ветер силой 8 баллов.


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