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В Ивано-Франковске судья попался на взятке в пять тысяч евро - ФОТО

В городе Ивано-Франковск сотрудники во вторник, 7 августа, Службы безопасности Украины задержала местного судью.

В Ивано-Франковске судья попался на взятке в пять тысяч евро - ФОТО

Мужчина попался на взятке в пять тысяч евро. Как сообщает пресс-служба СБУ, такую сумму судья требовал от руководителя коммерческой структуры за беспрепятственное рассмотрение хозяйственного дела по банкротству предприятия.

Оперативники спецслужбы задержали судью в одном из развлекательных заведений областного центра во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Коломые Ивано-Франковской области задержали местного прокурора за вымогательство неправомерной выгоды в размере 300 долларов. За это он обещал посодействовать в решении вопроса о назначении наказания, которое не связано с реальным лишением свободы.


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