В Испания аномальная жара убила уже девять человек

Тут местами температура в стране достигала 46 градусов. Как сообщает The Local, в юго-западном регионе Экстремадура неподалеку от границы с Португалией было найдено тело 66-летнего мужчины, который скончался в воскресенье от теплового удара. Во вторник от теплового удара скончалась 75-летняя женщина.

Также в городе Екстремадуре погиб от теплового удара 40-летний пилигрим из Германии. Жара стала причиной смерти и 81-летнего мужчины.

Таким образом, количество жертв аномальной жары в Испании достигло девяти человек, тогда как ранее сообщалось о пять погибших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, над Тихим океаном сформировался тропический шторм " Джон". По состоянию на утро вторника, 7 августа, он усилился и получил статус урагана. На данный момент скорость ветра внутри урагана составляет порядка 120-150 километров в час. Он находится в 515 километрах от мексиканского города Мансанильо.