Полиция задержала водителя смертельного ДТП в Днепропетровской области - ФОТО

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в области.

Как отметили полицейские, в результате ДТП погибли мужчина и женщина 1961 и 1966 рождения. Кроме того, получили многочисленные травмы 23 человека. Из них 14 направлены в больницу, а девятерым назначено лечение амбулаторно.

Также в больнице находится 46-летний водитель под усиленной охраной оперативников.

"Виновник аварии задержан в порядке ст. 208 УПК", - уточнили в полиции.

В настоящее время решается вопрос о вручении ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве вблизи станции метро "Сырец" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех автомобилей. В результате жуткого столкновения погиб 30-летний мужчина.