Полиция в Одесской области обнаружила поле конопли - ФОТО, ВИДЕО

По предварительным данным стоимость растений по ценам черного рынка составляет более 20 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, на двух гектарах земельного участка, который принадлежит аграрно-рыбохозяйственному кооперативу, растет более 20 тысяч кустов наркосодержащего растения

По словам начальника отдела противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции в Одесской области Максима Бойко, на территории, на момент обыска, находился охранник и тракторист с техникой. Часть насаждений на то время уже была скошена, а поле выжженно.

Сейчас правоохранители изымают остатки растений и устанавливают лиц, причастных к их посеву и выращиванию. Санкция статьи за выращивание конопли предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаевской области правоохранители обнаружили плантацию конопли, стоимость которой по ценам черного рынка составляет более 2 млн гривен. Плантацию обнаружили между посеянной сельскохозяйственной культурой - подсолнечником. Всего правоохранители изъяли более тысячи растений.