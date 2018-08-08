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Полиция в Одесской области обнаружила поле конопли - ФОТО, ВИДЕО

В Одесской области, во вторник, 7 августа, полиция обнаружили плантацию конопли.

Полиция в Одесской области обнаружила поле конопли - ФОТО, ВИДЕО

По предварительным данным стоимость растений по ценам черного рынка составляет более 20 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, на двух гектарах земельного участка, который принадлежит аграрно-рыбохозяйственному кооперативу, растет более 20 тысяч кустов наркосодержащего растения

По словам начальника отдела противодействия наркопреступности Главного управления Национальной полиции в Одесской области Максима Бойко, на территории, на момент обыска, находился охранник и тракторист с техникой. Часть насаждений на то время уже была скошена, а поле выжженно.

Сейчас правоохранители изымают остатки растений и устанавливают лиц, причастных к их посеву и выращиванию. Санкция статьи за выращивание конопли предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаевской области правоохранители обнаружили плантацию конопли, стоимость которой по ценам черного рынка составляет более 2 млн гривен. Плантацию обнаружили между посеянной сельскохозяйственной культурой - подсолнечником. Всего правоохранители изъяли более тысячи растений.


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