Появился памятник на могиле Виктора Януковича-младшего - ФОТО

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как отмечается, на небольшом постаменте установлен бюст с указанием дат рождения и смерти младшего сына беглого президента Януковича. Виктор Янукович-младший после бегства его отца также покинул Украину и, по сообщениям СМИ, находился в России.

Кроме того, на памятнике написано "Виктор Викторович Янукович". Над ним, на арке, – цитата из Евангелия от Иоанна: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя".

Стоит добавить, что территория возле могилы ограждена каменным забором.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственный адвокат Виктор Овсянников в воскресенье, 5 августа, встретился с бывшим президентом Виктором Януковичем. Встреча произошла на территории России.