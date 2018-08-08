03:00 08.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Клых рассказал, что в российской больнице его "накачали" психотропными препаратами, - Денисова

Удерживаемый в Российской Федерации украинский политический заключенный Станислав Клых сообщил, что в российской психбольнице его "накачали" психотропными препаратами.

Клых рассказал, что в российской больнице его

Теперь он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем. Об этом во вторник, 7 августа, на своей страничке в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она также рассказала, что в телефонном разговоре с мамой Станислава узнала, что у него очень болят почки и это может быть следствием травмы.

Мама также рассказала, что наконец ей удалось поговорить с сыном по телефону - Станислав сейчас уже в колонии. Тамара неоднократно просила об этом разговоре, но ей постоянно отказывали.

Напомним, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Карпюк проведет в тюрьме первые десять лет, а Клых - первые девять лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.

Как сообщал УРА-Информ, 4 июля 2018 года российская правозащитница Татьяна Щур сообщила, что Клых был помещен в психиатрическую больницу в Магнитогорске. При этом она отметила, что он чувствует себя лучше и разрешения на госпитализацию не давал.


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