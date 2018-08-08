Илон Маск заявил о намерении выкупить все акции Tesla

Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Как отметил Маск, он хочет выкупить Tesla по 420 долл. Однако, несмотря на это, сумма сделки может достигнуть порядка 72 млрд долл.

Вместе с тем он подчеркнул, что основным препятствием для выкупа акций может стать получение одобрения от акционеров.

Примечательно, что после такого заявления гендиректора котировки компании на бирже выросли на 6,5%, до 363,4 долларов за акцию. Кроме того, намерения Маска купить Tesla привели к тому, что Nasdaq приостановила торговлю акциями. Торги возобновились после того, как Маск дал некоторые разъяснения.

"До закрытия рынков акции Tesla выросли на 11%", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", акционеры Tesla приняли решение лишить гендиректора компании Илона Маска фиксированной зарплаты сроком на десять лет. Вместо нее он будет получать опционы на акции Teslа.