Во вторник на юге и востоке Украины ожидаются грозы и кратковременные дожди

В южной части, восточных и Днепропетровской областях местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории осадков синоптики не обещают. Температура воздуха днем составит 23-28 градусов тепла.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров на секунду, днем в Приазовье отдельные порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

В Киеве сегодня ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Киеве будет пасмурной до самого вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 16-18 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

На западе Украины сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 22-28 жарких градусов, в Закарпатье - 26-31 градус.

На севере страны во вторник без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов тепла.

В центре Украины осадком синоптики не обещают. Ночная температура воздуха не опустится ниже 14-20 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 24-29 градусов, в Днепропетровской области до 27-32 градусов.

На востоке Украины местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-21 градуса. Днем воздух прогреется до 26-32 градусов.

На юге страны сегодня местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-22 теплых градуса. Днем воздух раскалится до 27-32 градусов.

В Крыму сегодня также местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 18-23 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 27-32 градусов.

Народный прогноз: 7 августа отмечается Успение (кончина) правоверной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В прежние времена заметили, какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова зима после декабря. Наблюдали в этот день за аистами: если за неделю перед Спасом (14 августа) аисты начнут готовиться к отлету, то зима станет рано и будет морозная, а весна теплая.