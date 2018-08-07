В Тихом океане сформировался Ураган "Джон"

По состоянию на утро вторника, 7 августа, он усилился и получил статус урагана. Как сообщает Associated Press, на данный момент скорость ветра внутри урагана составляет порядка 120-150 километров в час. Он находится в 515 километрах от мексиканского города Мансанильо.

Напомним, шторму присваивают имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Вместе с тем чтобы урагану присвоили первую категорию по шкале Саффира-Симпсона, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, очередное сильное землетрясение зафиксировано в ночь на вторник, 7 августа, на острове Ломбок в Индонезии. Его магнитуда составила 5,5 баллов по шкале Рихтера. О разрушениях, жертвах или пострадавших пока не сообщается.