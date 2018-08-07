В Минобороны подтвердили данные о раненых в зоне ООС

Как отмечается, пророссийские наемники обстреливаляли позиции украинских войск. В свою очередь военные украинского государства 11 раз открывали огонь в ответ.

На этот раз в течение атаки в зоне ООС не погиб ни один украинский военный. Однако, несмотря на это, трое военных получили серьезные ранения.

По словам Мотузяника, солдаты были ранены в результате обстрелов в районах Лебединского, Авдеевки и Марьинки. В настоящее время пострадавшие перебывают в военных госпиталях. В частности, в Покровске и Мариуполе.

Также в Минобороны сообщили, что за шестое августа на Донбассе был ликвидирован один боевик, еще четверо ранены.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на оккупированных территориях Донбасса командиры пророссийских боевиков готовят масштабную мобилизацию местного населения.