14:47 07.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минобороны подтвердили данные о раненых в зоне ООС

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что за минувшие сутки, 6 августа 2018 года, в зоне проведения операции объединенных сил получили ранения трое солдатов ВСУ. 

В Минобороны подтвердили данные о раненых в зоне ООС

Как отмечается, пророссийские наемники обстреливаляли позиции украинских войск. В свою очередь военные украинского государства 11 раз открывали огонь в ответ.

На этот раз в течение атаки в зоне ООС не погиб ни один украинский военный. Однако, несмотря на это, трое военных получили серьезные ранения.

По словам Мотузяника, солдаты были ранены в результате обстрелов в районах Лебединского, Авдеевки и Марьинки. В настоящее время пострадавшие перебывают в военных госпиталях. В частности, в Покровске и Мариуполе.

Также в Минобороны сообщили, что за шестое августа на Донбассе был ликвидирован один боевик, еще четверо ранены.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на оккупированных территориях Донбасса командиры пророссийских боевиков готовят масштабную мобилизацию местного населения. 


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