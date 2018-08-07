В Индонезии произошло еще одно мощное землетрясение

Его магнитуда составила 5,5 баллов по шкале Рихтера. О разрушениях, жертвах или пострадавших пока не сообщается.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук, эпицентр зафиксированного в 47 километрах к северо-востоку от города Матарам.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Напомним, 5 августа на острове Ломбок в Индонезии произошло мощное землетрясение, имевшее, по разным оценкам, магнитуду 6,9 или 7.

Как сообщал УРА-Информ, жертвами землетрясения стали около 100 человек, серьезные травмы получили свыше 230 человек.