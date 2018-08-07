15:31 07.08.2018 | Общество | Новости
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В Голливуде хотят убрать звезду Трампа с Аллеи Славы

Мэр Западного Голливуда заявил, что власти города подали резолюцию в Голливудскую торговую палату с просьбой убрать звезду президента США Дональда Трампа с Аллеи славы Голливуда.

В Голливуде хотят убрать звезду Трампа с Аллеи Славы

Об этом мэр города сообщил в своем Twitter.

Накануне прошла встреча мэра Западного Голливуда Джона Дюрана, в ходе которой он отметил, что резолюция никак не связана с его консервативной политикой.

Лишить Трампа звезды решили за оскорбление женщин, меньшинств, иммигрантов и людей с инвалидностью.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил последствиями ведения бизнеса с Ираном. По его словам, любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет иметь дел с Соединенными Штатами Америки.


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