В Голливуде хотят убрать звезду Трампа с Аллеи Славы

Об этом мэр города сообщил в своем Twitter.

Накануне прошла встреча мэра Западного Голливуда Джона Дюрана, в ходе которой он отметил, что резолюция никак не связана с его консервативной политикой.

Лишить Трампа звезды решили за оскорбление женщин, меньшинств, иммигрантов и людей с инвалидностью.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил последствиями ведения бизнеса с Ираном. По его словам, любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет иметь дел с Соединенными Штатами Америки.