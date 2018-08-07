19:55 07.08.2018 | Общество | Новости
100200761:roman_z

Ученые установили новую причину глобального потепления

Ученые из Смитсоновского экологического научно-исследовательского центра установили, что за последние годы резко увеличилось количество углекислого газа, выделяемого почвенными бактериями и грибами.

Ученые установили новую причину глобального потепления

Увеличение температуры вызвало потепление почвы, что, в свою очередь, приводит к ускорению роста микроорганизмов и других почвенных обитателей. Они выделяют в воздух огромное количество СО2.

Углекислый газ - главный фактор глобального потепления. До 90% углекислого газа попадает в атмосферу естественным путем, из мировой экосистемы, в основном - из почвы. Вернуться в почву ему помогают растения в процессе своего жизненного цикла, и таким образом поддерживается относительное равновесие.

Однако человек, во-первых, изменяет количество СО2, которое попадает в воздух из-за человеческой и хозяйственной деятельности, а во-вторых, уничтожает систему "утилизации" лишнего углекислого газа. Учитывая темпы вырубки лесов, объемы отбора из атмосферы газа падают, что приведет к опасным последствиям.

Как сообщал "УРА-Информ", в ближайшие выходные на территории Украины можно будет наблюдать один из самых масштабных звездопадов. Метеоритный поток под названием Дельта-Аквариды пройдет возле Земли. На выходных он достигнет своего пика.


Поделиться
Читайте также:
 
Состояние Сенцова ухудшается Древнюю казацкую рукопись нашли на горе Афон Президент РФ называет свои танковые полки в честь европейских городов В Украине тают золотовалютные резервы
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив