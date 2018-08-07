Ученые установили новую причину глобального потепления

Увеличение температуры вызвало потепление почвы, что, в свою очередь, приводит к ускорению роста микроорганизмов и других почвенных обитателей. Они выделяют в воздух огромное количество СО2.

Углекислый газ - главный фактор глобального потепления. До 90% углекислого газа попадает в атмосферу естественным путем, из мировой экосистемы, в основном - из почвы. Вернуться в почву ему помогают растения в процессе своего жизненного цикла, и таким образом поддерживается относительное равновесие.

Однако человек, во-первых, изменяет количество СО2, которое попадает в воздух из-за человеческой и хозяйственной деятельности, а во-вторых, уничтожает систему "утилизации" лишнего углекислого газа. Учитывая темпы вырубки лесов, объемы отбора из атмосферы газа падают, что приведет к опасным последствиям.

Как сообщал "УРА-Информ", в ближайшие выходные на территории Украины можно будет наблюдать один из самых масштабных звездопадов. Метеоритный поток под названием Дельта-Аквариды пройдет возле Земли. На выходных он достигнет своего пика.