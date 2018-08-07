Суд оставил в силе решение о восстановлении Бочковского в должности главы ГосЧС

Таким образом, суд оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева, который в апреля текущего года удовлетворил иск Бочковского и восстановил его в должности, отменив тем самым распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении Бочковского.

При этом адвокат Бочковского заявил, что его подчиненный может выйти на работу либо сегодня вечером, либо завтра утром. Кроме того, по его словам, суд постановил компенсировать Бочковскому всю его зарплату за период с марта 2015 года, а это свыше 500 тысяч гривен.

Напомним, в апреле 2014 года правительство назначило Бочковского главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям распоряжением от 23 апреля 2014 года № 412-р.

Как сообщал УРА-Информ, в марте 2015 года Бочковский и его заместитель были арестованы прямо во вермя заседания Кабмина. Экс-чиновников подозревают в использовании служебного положения и нанесении ущерба государству в более чем 6,5 миллионов гривен.