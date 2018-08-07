20:15 07.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия регулярно блокирует работу миссии ОБСЕ на Донбассе, - Волкер

Российская Федерация и ее войска регулярно блокируют работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Россия регулярно блокирует работу миссии ОБСЕ на Донбассе, - Волкер

Россия не хочет, чтобы мир видел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофы, которые она создала на Донбассе. Об этом во вторник, 7 августа, в своем Тwitter написал специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер.

По его словам, пришло время для мира в Украине. Волкер также заявлял, что позиции США и Российской Федерации по Донбассу и Крыму существенно различаются. И об этом, по его словам, было заявлено во время встречи президентов США и РФ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Волкер заявлял, что на Донбассе невозможен " референдум", так как не будет легитимности, поскольку люди проживают в опасности на неконтролируемой правительством территории.


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