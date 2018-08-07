МИД просит партнеров повлиять на РФ для освобождения Сенцова и Балуха - ФОТО

Об этом сообщает пресс-секретарь министерства Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter.

Так, в своем посте представитель МИД Украины написала, что плитзаключенный Владимир Балух голодает 142 дней. В свою очередь Олег Сенцов отказывается от еды - 40.

"Ситуация критическая. Призываем партнеров повлиять на Кремль для их освобождения ", - написала Беца.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский политзаключенный Александр Костенко в понедельник, 6 августа, прибыл в Киев. Сейчас он общается со своей мамой, которая ждала его уже столько лет. Им надо дать время, чтобы они пообщались, чтобы решили, когда он будет ложиться в больницу, чтобы сделать все необходимые обследования.