16:39 07.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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МИД просит партнеров повлиять на РФ для освобождения Сенцова и Балуха - ФОТО

Представительство Министерства иностранных дел Украины снова обратился к России с просьбой освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова и Владимира Балуха. 

МИД просит партнеров повлиять на РФ для освобождения Сенцова и Балуха - ФОТО

Об этом сообщает пресс-секретарь министерства Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter.

Так, в своем посте представитель МИД Украины написала, что плитзаключенный Владимир Балух голодает 142 дней. В свою очередь Олег Сенцов отказывается от еды - 40.

"Ситуация критическая. Призываем партнеров повлиять на Кремль для их освобождения ", - написала Беца.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский политзаключенный Александр Костенко в понедельник, 6 августа, прибыл в Киев. Сейчас он общается со своей мамой, которая ждала его уже столько лет. Им надо дать время, чтобы они пообщались, чтобы решили, когда он будет ложиться в больницу, чтобы сделать все необходимые обследования.


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