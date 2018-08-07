Количество пострадавших в отеле во Львовской области возросло до 26

По состоянию на утро вторника, 7 августа, в больнице уже находится 26 человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львове, в больницу госпитализированы 26 несовершеннолетних в возрасте 10-17 лет. Полицейские установили, что все они отдыхали в отеле одного из сел Пустомытовского района, где и питались.

По данному факту открыто уголовное производство по статье Нарушение правил борьбы с эпидемиями Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львовской области в отеле отравились 16 детей. Согласно последним данным, во Львовскую областную инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция поступили 16 подростков в возрасте от 11 до 17 лет и один взрослый.