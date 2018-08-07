13:40 07.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГСЧС предупреждает о высоком уровне пожарной опасности в Украине

В ряде регионов Украины 7-13 августа ожидается высокий уровень пожарной опасности. 

ГСЧС предупреждает о высоком уровне пожарной опасности в Украине

Об этом говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в ближайшие два дня пожарная опасность обойдет большинство западных областей и Киевскую область.

Также отмечается, что 8-10 августа в южной половине Киевской области, а 11-13 августа - в большинстве районов области сохранится пожарная опасность 5 класса.

Добавим, что чрезвычайный уровень – это пятый, наивысший, класс пожарной опасности. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле пгт Гончаровское в Черниговской области загорелась лесная подстилка. Так, на территории Черниговского военного лесхоза сотрудники пожарных служб работали в течении 38 часов. 


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