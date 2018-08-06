Воровать из кармана украинцев можно и даже нужно!

Этот, почти что политический, лозунг взяли на вооружение компании, оказывающие финансовые услуги, и в короткий промежуток времени стали "крышей" для отечественных мошенников и кидал.
Схем "развода" на деньги в нынешнее время великое множество, суть их заключается в том, чтобы спровоцировать жертву на перевод средств на нужный счёт под любым предлогом.
Мошенники “выдуривают” деньги украинцев то ли посредством звонка “из полиции”, то ли посредством фальшивого "выигрыша", за который надо внести предоплату. Главный компонент в таких историях - компания, через которую "кидаемый" переведет деньги на счет злоумышленников.
Требования у мошенников к такой фирме немногочисленные, но существенные:
- компания должна сохранить анонимность получателя денег, то бишь мошенника.
- служба финансовой безопасности этой компании должна не реагировать на заявления “кинутых” украинцев.
Если собрать отчёт о самых распространенных мошеннических схемах которые работают на территории Украины, можно увидеть что львиная доля операций по переводу средств после звонка мошенников делается через систему iPay
Она интересна не только тем, что пользуется безоговорочной популярностью у отечественных кидал, но в реестре судебных решений имеются документы, по которым видно, что и сама платёжная система iPay
Вот короткая история. Одна женщина 30 июля 2016 года через официальный сайт iPay
Перевод денежных средств произошел через платёжную систему iPay
Никто, кроме iPay
Но если кто-то подумает, что тысяча восемьсот с лишним гривен - это не так много, то через эту платёжную систему похищают и значительно большие суммы. В феврале этого года похитили 40 тысяч гривен
Апрель 2017-го - похитили 248 тысяч гривен
февраль 2017-го - 16 тысяч гривен
июнь 2016-го - 17 тысяч гривен.
И таких судебных решений масса. С миру по нитке, как говорится.
Если бы iPay
В сухом остатке эта компания на протяжении 10ти лет оказывает содействие злоумышленникам, которые стремятся обчистить карманы простых украинцев. Такие себе онлайн-карманники образца 21-ого века.
Собственником платёжного сервиса айпэй и одноимённой торговой марки является ООО "Универсальный дата центр". В свою очередь владеет "УДЦ" другое юрлицо - ООО "ТК Менеджмент". Конечный бенефициар ООО "УДЦ" и ООО "ТК Менеджмент" Константин Куклев. Ему принадлежит также фирма "Пластик карта" - один из крупных игроков на рынке выпуска и обслуживания пластиковых карт в Украине. И вот как раз с "Пластик картой" и связана ещё одна интересная история о способе ведения бизнеса Куклевым.
В 2015 году налоговая начала процесс о принудительном взыскании налогов с нескольких фирм Куклева, среди которых и знакомая нам “Пластик карта”. Фискалы вменяли его бизнесу неуплату чуть более 1,6 миллиона гривен налога на прибыль.
Куклев же всё отрицал, утверждая что у него чистый бизнес и задолженности нет, а действия налоговой - давление на бизнес. Тогда эту историю ему удалось замять, от налоговой отбились, хотя рассмотрение нескольких уголовных дел (всего их по ООО "Пластик карте" было заведено 49) длятся и поныне.
Однако в реестре судебных решений есть интересные документы, которые показывают почему фискалы взялись за “Пластик карту” и как Куклев вёл свой бизнес. В многочисленных ухвалах суда налоговая не только указывает сумму неуплаты, но и описывает саму схему уклонения от налогов.
Согласно судебному документу, ООО “Пластик карта” заключило договор с государственным "Ощадбанком" и оказывает ему услуги процессинга и персонализации пластиковых карт. Однако, как выяснили фискалы, эти функции “Пластик карта” не выполняла самостоятельно, а передал по договорам субподряда ряду коммерческих предприятий, которые все так или иначе принадлежат и контролируются Куклевым. Среди них, например, ООО “Техноколсалтинг”. А фирма "Техноконсалтинг" нанимала для выполнения этих работ физлиц-предпринимателей. А те, в свою очередь, в кратчайшие сроки деньги снимали и обналичивали. Делалось это для того, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу.
"Поряд із цим, перевіряючими (органи ДФС) зауважено, що вартість персоналізації 1-ї картки становить 1,20 грн., у той час як згідно розцінок позивача (ТОВ Пластик Карта) на виробництво пластикових карток по підрядних видам робіт, вартість процесу персоналізації 1-ї картки становить 0,01 грн... За висновками відповідача, операції ТОВ "Підприємство "Пластик Картка" із вказаними контрагентами були направлені не на досягнення взаємної вигоди та економічного ефекту, а на мінімізацію витрат, що враховуються при визначенні об'єкту оподаткування податком на прибуток та податкового кредиту по податку на додану вартість”, - пишут в Постановлении Киевского окружного административного суда (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45361494).
Ещё один интересный момент - договор об обслуживании, выпуске и персонализации пластиковых с "Ощадбанком" заключало именно ООО "Предприятие "Пластик карта" и эта фирма не имела права передавать финансовую или какую-либо другую информацию о картах и их владельцах третьим лицам без письменного разрешения самого "Ощадбанка". В том числе и использовать эту информацию в своих целях они не имели права.
А теперь вернёмся к историям со схемами краж и снятия средств с банковских карт. Больше всего мошенники снимают деньги именно с карт "Ощадбанка" через систему iPay
Выходит, что "Пластик карта" легко может передавать финансовую и другую информацию о владельцах карт и состоянии их счетов мошенникам, либо же использовать эти данные в своих целях. Им ничего не мешает это делать, кроме, конечно же, формальности в договоре с "Ощадбанком".
Менеджмент Куклева потратил тогда много денег на отбеливание репутации “Пластик карты” в украинских СМИ. Сам Константин Куклев даже устраивал множество пресс-конференций, где рассказывал о том, как налоговики прессуют его бизнес.
Однако при этом он скромно умалчивал то, что налоговую прежде всего интересовал тот факт, что “Пластик карта” передавала третьим лицам информацию о владельцах платёжных карт без письменного разрешения банка-эмитента. Не рассказывал он также и связке “Пластик карта” - Техноконсалтинг и ФОП, которая была создана для минимизации налогов. (https://censor.net.ua/resonance/357370/hronika_nalogovogo_bespredela )
Вообще о стиле ведения бизнеса Куклевым судебный реестр может много чего рассказать. Например, ещё одна его фирма “Инжинирингово-произовдственная компания “Ронтек”, которая является частью платёжной системы iPay
с 2015 года находится под санкциями Министерства экономического развития и торговли Украины. В санкционный список “Ронтек” попал за нарушение правил расчётов в иностранной валюте
ООО "Строительная компания "Тектоника", которую Константин Куклев контролирует через уже изветстную "ТК Менеджмент", имеет задолженность по налогам на 247 349 гривен и 85тыс грн налоговая с них взыскивает через суд
Но самый основной бизнес-актив Куклева это торговая марка и платёжная система iPay
Суть схемы проста.
Предприятие якобы покупает у другого предприятия не материальные товары по цене, допустим, в 100 гривен. Например, компьютерную программу. Себестоимость же стоимость этой программы, допустим, 40 гривен. Вот эту разницу в 60 гривен, путём создания завышенной цены и завышенных затрат, через продавца выводят и отмывают.
Чем-то подобным может заниматься и сама сеть платежных терминалов iPay
"Диамант банк", с которым также работает система айпэй вообще признан неплатежеспособным и Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в “Диманат” временную администрацию. А прошлый менеджмент банка вообще обвиняется в разворовывании и выводе 112 миллионов гривен
Ещё один счёт платежная система iPay
Истории банков тут приведены для понимания того, кто является партнером iPay
Так что стоит, наверное, дважды подумать, прежде чем доверять свои деньги с карты платёжной системе iPay