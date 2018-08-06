В Запорожской области в вагоне грузового поезда нашли ящик гранат - ФОТО

Арсенал обнаружили сотрудники Бильмацкого отделения полиции совместно с работниками станции. Вагон входил в состав поезда, который перевозил каолин.

Как сообщает в понедельник, 6 августа, пресс-служба полиции области, правоохранители изъяли 27 корпусов гранат Ф-1, 44 запалы УЗРГМ, 13 корпусов гранат РГД-5, 1080 патронов калибра 5,45 мм, 2 дымовые шашки РГД-2Б.

В ведомстве уточнили, что все оружие было изъято и доставлено в Запорожский научно-исследовательский экспертно-уголовный центр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 августа в Киеве на территории улицы Верхний Вал нашли предмет, похожий на гранату. Граната была найдена на аллее вблизи улицы Верхний Вал, 24. В связи с этим образовались пробки на улице Межигорская, Верхний Вал, Нижний Вал, Хорива и Ярославская