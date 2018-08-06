08:15 06.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В воскресенье боевики на Донбассе 40 раз нарушали режим тишины

За минувшие сутки воскресенье, 5 августа, на Донбассе боевики 40 раз нарушили режим прекращения огня.

В воскресенье боевики на Донбассе 40 раз нарушали режим тишины

При этом четыре раза противник применял тяжелое вооружение. В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции объединенных сил, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Марьинки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Наряду с этим, противник обстрелял позиции ВСУ у Луганского и Гнутово из 82-мм минометов, а защитники Лебединского подверглись огневому воздействию из минометов калибром 120 мм.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Марьинки и Лебединского.

По данным украинской разведки двух оккупантов уничтожено семь получили ранения.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение дня - воскресенья, 5 августа, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. При этом один раз применялось тяжелое вооружение. Вместе с тем ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.


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