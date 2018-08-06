08:32 06.08.2018 | Общество | Новости
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В Таиланде от наводнения пострадали свыше 70 тысяч человек

В Таиланде, где после сильных ливней образовалось наводнение, пострадали более 70 тысяч человек.

В Таиланде от наводнения пострадали свыше 70 тысяч человек

По состоянию на утро понедельника, 6 августа, стихия затронула девять северо-восточных провинций страны из которых больше всего пострадала Накхонпханом. Тут из берегов вышла река Меконг, затопив 12 районов.

Как сообщило местное издание Bangkok Post, в результате наводнения в Накхонпханоме пострадало 12,2 тысяч домашних хозяйств и 26,8 тысяч человек, затоплены 28,7 тысяч гектаров.

В соседней провинции Мукдахан вода затопила 11,4 тысяч ферм, пострадали 38,3 тысяч человек.

Вместе с тем метеорологическое бюро Таиланда прогнозирует, что до 9 августа на севере и северо-востоке королевства пройдут новые сильные ливни.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на индонезийском острове Ломбок в воскресенье, 5 августа, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила семь баллов по шкале Рихтера.

В результате землетрясения уже погибли 82 человека.


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