В понедельник Землю накроет магнитная буря

В ближайший понедельник, 6 августа Землю накроет магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале.
Как сообщают эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури такого класса способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.
По данным специалистов, самые крупные магнитные бури 2018 года были зарегистрированы прошедшей весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует буре уровня два по максимально возможной пятибалльной шкале.
Все остальные события этого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному первому уровню.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований в четверг, 12 июля, на протяжении дня магнитные бури достигали силы в один балл, а с 21-го часа их мощность возрастет до двух баллов.