В понедельник Землю накроет магнитная буря

Как сообщают эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури такого класса способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

По данным специалистов, самые крупные магнитные бури 2018 года были зарегистрированы прошедшей весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует буре уровня два по максимально возможной пятибалльной шкале.

Все остальные события этого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному первому уровню.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Национальной погодной службы Национального управления океанических и атмосферных исследований в четверг, 12 июля, на протяжении дня магнитные бури достигали силы в один балл, а с 21-го часа их мощность возрастет до двух баллов.