В понедельник в Украине будет жарко, местами пройдут дожди

Местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 25-30 градусов тепла.

В Киеве сегодня появившиеся на небе утром облака продержатся почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь c грозой, который к вечеру должен закончиться. Температура воздуха ночью удержится на уровне 18-20 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов.

На западе Украины в понедельник местами кратковременные дожди, грозы. Ночная температура воздуха не опустится ниже 13-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-29 градусов.

На севере страны сегодня местами кратковременный дождь, грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-20 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 24 до 30 жарких градусов.

В центре Украины также местами кратковременный дождь, грозы. Температура воздуха ночью составит 15-21 градус со знаком плюс. Днем воздух раскалится до 25-31 градуса.

На востоке страны местами кратковременный дождь, грозы. Температура воздуха ночью составит 15-21 градус тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 26-32 градусов выше нуля.

На юге Украины местами кратковременные дожди и грозы. Ночная температура воздуха не опустится ниже 17-23 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 27-34 градусов.

В Крыму сегодня днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 19-24 градусов. Днем воздух раскалится до 29-34 градусов.

Народный прогноз: 6 августа почитается память священномучеников благоверных князей Бориса и Глеба. В народе день Бориса и Глеба называли паликопна (гроза жжет копны), поэтому в поле старались не выезжать, за полевые работы не браться. Погоду узнать нашим предкам помогали цветы: если цветки вьюна плотно закрылись, скоро будет дождь.