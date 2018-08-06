18:10 06.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В параде ко Дню Независимости впервые примут участие женщины

На взлетной полосе государственного предприятия "Антонов" в Гостомеле состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости Украины.

В параде ко Дню Независимости впервые примут участие женщины

Как сообщает президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook, в параде, который пройдет в Киеве, впервые примут участие женщины-военнослужащие.

Отмечается, что репетиция прошла с участием пеших парадных расчетов от ВСУ, Национальной Гвардии Украины, МВД, СБУ, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы Украины.

Также к репетиции присоединились два десятка военных оркестров.

Как сообщал "УРА-Информ", во время военного парада на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено вооруженное покушение. По словам министра связи Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе на президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили покушение с помощью дронов со взрывчаткой. Беспилотники налетели на Мадуро, когда он выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Военные в считанные минуты обезвредили все 6 дронов.


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