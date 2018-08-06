В Хмельницкой области руководитель вуза попался на взятке - ФОТО

Мужчина требовал деньги у одной из абитуриенток за вступление в учебного заведения. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, руководитель требовал у абитуриентки за "решение" его вопроса девять тысяч гривен.

Взяточника задержали во время получения всей суммы денег. Оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции задокументировали руководителя одного из учебных заведений области в коррупционном правонарушении.

Провил взяточника открыто уголовное дело по факту получения неправомерной выгоды служебным лицом. Расследование этого преступления находится под процессуальным руководством Шепетовской местной прокуратуры.

Педагогу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 июля 2018 года полицейские разоблачили на взятке проректора Одесского государственного университета. Чиновник требовал взятку в сумме 310 тыс. гривен от представителя предприятия за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих. Уже 1 августа проректора по ходатайству прокуратуры отстранили от занимаемой должности и взяли под стражу.