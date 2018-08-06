Полиция Одесской области задержала преступников, которые ограбили ювелирный магазин - ФОТО

Злоумышленниками оказались 35-летний житель поселка Донец Балаклейского района и 30-летний гражданин Грузии. Как сообщает отдел коммуникации полиции области, злоумышленники в масках 25 июля около пяти часов вечера ворвались в магазин и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами на сумму около 17 тысяч гривен и ювелирными изделиями.

Задержанные признали свою вину и сознались, что преступление тщательно готовили, для чего разработали детальный план.

В настоящее время она находятся под стражей. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Разбой Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

На данный момент полицейские принимают все необходимые меры, чтобы задержать третьего соучастника преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Киева задержала мужчину, который пытался зарезать прохожего саблей. По предварительной информации, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента ювелирной саблей.