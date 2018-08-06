01:00 06.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100200624:Polishuk

Полиция Одесской области задержала преступников, которые ограбили ювелирный магазин - ФОТО

В Одесской области в воскресенье, 5 августа, полиция задержала двое преступников, причастных к ограблению ювелирного магазина.

Полиция Одесской области задержала преступников, которые ограбили ювелирный магазин - ФОТО

Злоумышленниками оказались 35-летний житель поселка Донец Балаклейского района и 30-летний гражданин Грузии. Как сообщает отдел коммуникации полиции области, злоумышленники в масках 25 июля около пяти часов вечера ворвались в магазин и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладели деньгами на сумму около 17 тысяч гривен и ювелирными изделиями.

Задержанные признали свою вину и сознались, что преступление тщательно готовили, для чего разработали детальный план.

В настоящее время она находятся под стражей. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Разбой Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

На данный момент полицейские принимают все необходимые меры, чтобы задержать третьего соучастника преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Киева задержала мужчину, который пытался зарезать прохожего саблей. По предварительной информации, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента ювелирной саблей.


Поделиться
Читайте также:
 
Дипломаты стран Балтии и Украины посетят Грузию с визитом солидарности В Украине за первые дни августа утонуло более 20 людей МЭРТ прогнозирует рост средней зарплаты в Украине до 12,8 тысяч гривен Рост экономики Украины тормозит трудовая миграция, - НБУ
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив