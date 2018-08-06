Освобождение Сенцова требуют люди на разных континентах

Писатель заверил Сенцова, что тот не одинок и его поддерживает весь мир. Литтелл подчеркнул, что голодание Сенцова является самой жесткой из возможных форм протеста, но его решение начать голодовку - полностью оправдано.

Он поблагодарил Сенцов за борьбу и напомнил, что это не зря, и украинец борется не только для своей страны и ее граждан, но и ради людей всего мира, за их право жить без российской агрессии.

В США девочка украинского происхождения также обратилась к дочери президента США Дональда Трампа Иванке с просьбой помочь освободить Сенцова. Об этом сообщила соучредитель общественной организации "Вместе" Люба Шипович.

Напомним, Сенцов начал голодовку 14 мая 2018 года, он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

Как сообщал "УРА-Информ", Россия отказала международной правозащитной организации Amnesty International в посещении украинского политзаключенного Олега Сенцова. Директор организации в Украине Оксана Покалчук ​​отметила, что таким действиям российских властей нет оправданий. Делегация планировала посетить украинца в сопровождении независимого медицинского эксперта, который смог бы сказать о состоянии здоровья Олега.