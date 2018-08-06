Новый госадвокат в России встретился с Януковичем

Встреча произошла на территории России. Как сообщает Интерфакс-Украина, цитируя словам Овсянникова, он согласовал с Януковичем правовую позицию, которая будет озвучена в суде 16 августа.

Мы подписали протокол проведения конфиденциальной встречи. Правовая позиция охраняется адвокатской тайной, поэтому говорить о ней я не могу. Если за это время будут какие-то изменения, может, я ее заранее и опубликую, если будет разрешение и желание клиента, - рассказал он журналистам, добавив, что сейчас его доверенность на участие в процессе не аннулирована, и он обязан присутствовать 16 августа на следующем заседании суда, несмотря на решение суда назначить Януковичу нового адвоката из центра бесплатной вторичной правовой помощи.

Напомним, 1 августа Оболонский суд принял решение заменить назначенного Януковичу 31 июля госадвоката Овсянникова другим адвокатом из киевского центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, и продолжить заседание по делу о госизмене экс-президента 16 августа.

Как сообщал УРА-Информ, государственный адвокат Виктор Овсянников трижды 1 августа самовольно покидал зал суда, в результате чего дебаты были сорваны.