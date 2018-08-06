Количество жертв землетрясения в Индонезии возросло до 82 человек - ФОТО

По состоянию на утро понедельника, 6 августа, уже погибли 82 человека. Сотни людей получили травмы.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные Национального агентства по уменьшению последствий катастроф, тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытых пространствах.

Землетрясение, произошедшее через неделю после сильных подземных толчков на том же острове, вызвало также небольшое цунами высотой в 13 сантиметров.

На Ломбоке и на острове Бали, который находится в 100 километрах к западу, повреждены многие здания, также сообщается о повреждениях в аэропорту Бали.

Напомним, эпицентр землетрясения находился в 18 километрах на северо-восток от Ломбока на 15-километровой глубине. Толчки также ощущались на острове Ява.

Как сообщал УРА-Информ, вчера местные власти сообщали о 39 погибших и десятках раненых в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок.