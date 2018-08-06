"Датагруп" розпочала співпрацю з Асоціацією об’єднаних територіальних громад

Нагадаємо: в 2016-1018 роках "Датагруп" у співпраці та на замовлення райдержадміністрації в місті Гадяч реалізувала два унікальні проекти – "Електронний пацієнт" та "Безпечний район". Щодо першого – в єдину систему об’єднали 2 міські лікарні, 15 сільських амбулаторій та центральну районну лікарню. Завдяки електронному запису швидкість та якість надання медичної допомоги зросла в декілька разів. Також цей проект практично знизив такі проблеми, як корупція, бюрократизм та непрозорість у взаєминах "лікар - пацієнт". Щодо другого – у ключових точках транспортних напрямків Гадяччини встановили 120 відеокамер, об’єднавши в єдину систему. Кількість правопорушень та злочинів знизилась майже вдвічі. Ще один напрямок співпраці "Датагруп" та місцевих громад – забезпечення доступу до мережі Інтернет через супутник для навчальних закладів та лікарень у віддалених локаціях.

2 серпня 2018 року пройшла прес-конференція з нагоди початку співпраці "Датагруп" з Асоціацією об’єднаних територіальних громад в рамках проекту "Марафон: енергоефективна та безпечна громада". Протягом марафону фахівці "Датагруп" візьмуть участь у чотирьох регіональних семінарах та поділяться досвідом щодо того, як створити "Безпечне місто" для свого міста чи села і яких складнощів під час впровадження інноваційних рішень з безпеки можна уникнути за умов комплексного підходу та ретельної підготовки. Фахівці компанії наведуть приклади успішно реалізованих рішень, а також у межах проекту проведуть конкурс "Безпечна громада". Проект має соціально-інформаційний характер, оскільки до конкурсів будуть залучені мешканці громад. Його метою є визначення проблематики та можливостей розвитку у сфері безпеки. "Починаючи цей проект, ми відслідковували кращі рішення у сфері безпеки громад. Компанія "Датагруп" має такі рішення, і нам дуже приємно, що вони підтримали наш проект і беруть активну участь у марафоні. Сподіваємося, що завдяки такій співпраці громад та бізнесу наші громади стануть безпечними і комфортними для життя", – коментує Валентина Полтавець, виконавчий директор Асоціації об’єднаних територіальних громад.

"Ми раді співпрацювати з Асоціацією та бути партнером одного із проектів – "Марафон: енергоефективна та безпечна громада". Адже функція безпеки у громадах стала однією з найважливіших у нашому суспільстві. Беручи участь у цьому марафоні, ми можемо запропонувати кращі практики для вирішення питань безпеки у громадах. Наприклад, які переваги може отримати громада від впровадження такого рішення, як "Безпечне місто"? Реалізація цього комплексного рішення забезпечить спокій та порядок на автошляхах, зменшить кількість правопорушень на дорогах, а також сприятиме більш швидкому розкриттю злочинів", – коментує Богдан Ризванюк, керівник комерційної служби компанії "Датагруп" (м. Вінниця).

Про компанію:

"Датагруп" – провідний оператор зв'язку українського ринку телекомунікацій. Сьогодні оператор є лідером у сегментах передачі даних, міжнародного транзиту трафіку та супутникового зв'язку. Також "Датагруп" є лідером на ринку телекомунікацій для великого бізнесу – 80 % українських банків є клієнтами компанії.

Компанія надає послуги підключення до інтернету, телефонії, телебачення і відеоспостереження, передачі даних та супутникового зв’язку, а також хмарні рішення від Microsoft та захист від DDos-атак. "Датагруп" має волоконно-оптичну мережу по всій території України і є одним із лідерів за географією наданих послуг зв'язку.

Ініціативи та проекти "Датагруп" допомагають впроваджувати важливі інновації в країні: компанія є надійним партнером із реалізації рішень для розвитку напрямків "Електронна медицина" та "Безпечне місто", а також завдяки супутниковим технологіям "Датагруп" забезпечує зв’язком усі навчальні заклади та лікарні у віддалених локаціях, пропонуючи доступ до мережі інтернет там, де немає технічної можливості надати його в інший спосіб.

Про асоціацію:

Асоціація ОТГ як загальноукраїнське об’єднання місцевого самоврядування є недержавною, неполітичною та некомерційною організацією. Свою діяльність вона засновує на визнаних у Європі підходах, розвиваючись на базі методології рекомендованої Радою Європи для асоціацій органів місцевого самоврядування і практичного досвіду Шведської асоціації місцевих влад та регіонів (SALAR).Організація створена для поширення найкращих практик сучасного та інноваційного управління громадами, а також захисту їх законних прав та інтересів. Окрім того, вона покликана забезпечити практичне впровадження реформ та позитивних змін в кожній громаді. Усе це завдяки постійному діалогу та співпраці органів місцевого самоврядування з усіма зацікавленими сторонами, що сприяють проведенню реформи місцевого самоврядування, децентралізації та секторальних реформ. З моменту створення Асоціація вже об’єднала понад 200 нових громад з усіх регіонів України.