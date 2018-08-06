4 августа стало самым жарким днем в Португалии за 18 лет

Тут температура воздуха приблизилась к 47 градусам, что является рекордным значением для материковой части страны. Как сообщает издание TSF Online, ссылаясь на данные синоптиков, рекорд был зафиксирован в центральной части Португалии в районе Алвега округ Сантарен, где столбики термометров поднялись до отметки в 46,8 градуса.

Выше 46 градусов столбик также поднялся в Сантариме, Алькасер-ду-Сале, Коруче, Альваладе и Пегосе.

В то же время, как отмечает издание, абсолютный рекорд по стране в истории наблюдений еще не побит, он был установлен в 2003 году в деревне Амарележа округ Бежа. Тогда температура воздуха достигла 47,3 градусов.

В регионе Алгарви из-за аномальной температуры бушуют лесные пожары, в связи с чем власти выпустили предупреждение, жители одного из сел были эвакуированы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, европейские страны в эти выходные пережили аномальную жару. В большинстве стран температура воздуха приближалась к рекордной. В частности, в Испании за последнюю неделю в результате теплового удара погибли три человека. О пожарах сообщают в приграничных с Португалией и Францией регионах, а также в Каталонии.