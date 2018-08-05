За каждой "хорошей" фотографией девушки в Instagram стоит измученный мужчина - ФОТО

На что только не приходится идти мужской половине населения в за удачным кадром для своих подруг, жен и возлюбленных.

Не секрет, что девушки добиваются таких прекрасных фото в самых необычных местах в любое время суток при помощи своих бойфрендов, которые всегда готовы посодействовать, а порой и изрядно потрудиться, чтобы потом нужный кадр попал в социальные сети и "взорвал" всех друзей Instagram.

Оказывается, красивое фото — это не всегда просто. Хорошо, что рядом есть терпеливые и заботливые мужчины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Facebook и Instagram будут более активно блокировать учетные записи пользователей, не достигших 13 летнего возраста.