В Украине продолжает сохраняться феноменальная жара

Сегодня, 5 августа по всей Украине будет продолжать сохраняться жаркая погода. Об этом передает Украинский гидрометцентр.
На западе Украины в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температура воздуха будет колебаться в промежутке между 28-29 градусами тепла.
В центральных части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров покажут 27-28 градусов со знаком плюс.
До плюс 28 сегодня в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, ближе к вечеру местами стоит ожидать небольшие осадки в виде дождя.
На востоке страны температурный уровень продолжит оставаться в пределах 27-28 выше нуля.
В Киеве безоблачному утру придет на смену пасмурная погода, которая продержится до самого вечера. С середины дня и до его окончания будет идти дождь c грозой.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве ожидается существенное усиление ветра и дожди с грозами.