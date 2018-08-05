10:26 05.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине продолжает сохраняться феноменальная жара

Сегодня, 5 августа по всей Украине будет продолжать сохраняться жаркая погода. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

В Украине продолжает сохраняться феноменальная жара

На западе Украины в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температура воздуха будет колебаться в промежутке между 28-29 градусами тепла. 

В центральных части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров покажут 27-28 градусов со знаком плюс.

До плюс 28 сегодня в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, ближе к вечеру местами стоит ожидать небольшие осадки в виде дождя.

На востоке страны температурный уровень продолжит оставаться в пределах 27-28 выше нуля.

В Киеве безоблачному утру придет на смену пасмурная погода, которая продержится до самого вечера. С середины дня и до его окончания будет идти дождь c грозой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве ожидается существенное усиление ветра и дожди с грозами.


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