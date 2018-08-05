07:00 05.08.2018 | Политика | Новости
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В российском МИДе появилась должность для голливудского актера

Актер Стивен Сигал стал официальным уполномоченным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США. 

В российском МИДе появилась должность для голливудского актера

Об этом передает ТАСС.

Информатор опубликовал официальное уведомление российского МИДа, где говорится, что главной задачей Сигала на новом посту будет содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее.

Стоит отметить, что Сигал согласился занимать чиновничью должность совершенно бесплатно, речь идет об общественно-политической деятельности, которая намного важнее для актера, особо не нуждающегося в дополнительном материальном обеспечении. 

В международной практике можно провести параллели данной должности с функциями послов доброй воли ООН. Наиболее известный пример - это голливудская актриса Анжелина Джоли, которая на протяжении многих годов ездит по странам Азии и Африки, а также "горячим точкам". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно российского актера Константина Хабенского внесли в базу данных сайта "Миротворец". 


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