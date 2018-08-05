20:55 05.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Львовской области град покрыл землю толстым слоем - ФОТО

В Львовской области в воскресенье, 5 августа, прошел сильнейших град.

В Львовской области град покрыл землю толстым слоем - ФОТО

Сильным ветром поломало ветки у деревьев на трассе "Киев-Чоп. В результате непогоды проезд в некоторых местах затруднен.

Как сообщает на своей странице в "Facebook" общественная группа "Варта 1", тут выпал град размером с вишню.

Напомним, аномально жаркая погода установилась во многих районах Китая. Метеослужба страны в воскресенье, 5 августа, объявила "желтый" уровень тревоги.

Как сообщает УРА-Информ, сегодня в большинстве районов к югу от реки Янцзы, в провинциях Ляонин, Хэбэй, Шаньдун, Шэньси, Сычуань, Гуандун и Синьцзян-Уйгурском автономном районе столбик термометра поднимется до отметки 35-36 градусов Цельси.


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