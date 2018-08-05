17:49 05.08.2018 | Общество | Новости
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В Китай обнаружили редкий вид цветов

В китайской провинции Хэбэй на севере государства впервые за последние 50 лет обнаружили исчезнувший вид цветов. Об этом передает Синьхуа.

В Китай обнаружили редкий вид цветов

Сообщается, что в ботанике такой вид растений называют "Тайханские цветы", так как они редко встречаются в Тайханских горах на влажных склонах. Находка имеет важное для страны значение для изучения местной природы и экологической среды, отметил глава научной экспедиции Фу Чжэнлян. 

Специалист также утверждает, что рукотворное вмешательство человека в дела природы в ближайшем будущем может привести к тому, что все растения подобного типа просто исчезнут раз и навсегда. "Тайханские цветы" очень важны для биосистемы, так как за счет этих растений выживают многие насекомые и травоядные. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на Певческом поле откроется выставка цветов "Волшебный украинский миф".


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