В Китай обнаружили редкий вид цветов

В китайской провинции Хэбэй на севере государства впервые за последние 50 лет обнаружили исчезнувший вид цветов. Об этом передает Синьхуа.
Сообщается, что в ботанике такой вид растений называют "Тайханские цветы", так как они редко встречаются в Тайханских горах на влажных склонах. Находка имеет важное для страны значение для изучения местной природы и экологической среды, отметил глава научной экспедиции Фу Чжэнлян.
Специалист также утверждает, что рукотворное вмешательство человека в дела природы в ближайшем будущем может привести к тому, что все растения подобного типа просто исчезнут раз и навсегда. "Тайханские цветы" очень важны для биосистемы, так как за счет этих растений выживают многие насекомые и травоядные.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на Певческом поле откроется выставка цветов "Волшебный украинский миф".