В Китай обнаружили редкий вид цветов

Сообщается, что в ботанике такой вид растений называют "Тайханские цветы", так как они редко встречаются в Тайханских горах на влажных склонах. Находка имеет важное для страны значение для изучения местной природы и экологической среды, отметил глава научной экспедиции Фу Чжэнлян.

Специалист также утверждает, что рукотворное вмешательство человека в дела природы в ближайшем будущем может привести к тому, что все растения подобного типа просто исчезнут раз и навсегда. "Тайханские цветы" очень важны для биосистемы, так как за счет этих растений выживают многие насекомые и травоядные.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на Певческом поле откроется выставка цветов "Волшебный украинский миф".