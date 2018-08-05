20:05 05.08.2018 | Общество | Новости
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В Китае объявили "желтый" уровень тревоги из-за жары

Аномально жаркая погода установилась во многих районах Китая.

В Китае объявили

Метеослужба страны в воскресенье, 5 августа, объявила "желтый" уровень тревоги. Как сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные Национального метеорологического центра, сегодня в большинстве районов к югу от реки Янцзы, в провинциях Ляонин, Хэбэй, Шаньдун, Шэньси, Сычуань, Гуандун и Синьцзян-Уйгурском автономном районе столбик термометра поднимется до отметки 35-36 градусов Цельси

В некоторых районах температура воздуха достигнет 39 градусов Цельсия.

В связи с чем метеоцентр рекомендовал жителям страны сократить время пребывания на открытом воздухе, а также принять меры по защите от теплового удара.

Напомним, от жары страдают и другие страны Европы.

Как сообщал УРА-Информ, в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до плюс 47 градусов. Во Франции из-за аномально жаркой погоды пришлось остановить работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.


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