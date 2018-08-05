В Индонезии в результате землетрясения погибли 39 человек, десятки раненых

Десятки человек получили ранения. Как сообщает Deutsche Welle, новое землетрясение, произошедшее через неделю после сильных подземных толчков на том же острове.

Оно вызвало также небольшое цунами высотой в 13 сантиметров.

Вместе с тем местные СМИ, на Ломбоке и на острове Бали, который находится в 100 километрах к западу, повреждены многие здания, также сообщается о повреждениях в аэропорту Бали.

Эпицентр землетрясения находился в 18 километрах на северо-восток от Ломбока на 15-километровой глубине.

За первым толчком последовали повторные, спасательные службы призвали местное население и туристов держаться подальше от берегов.

Толчки также ощущались на острове Ява.

К вечеру воскресенья по местному времени индонезийские власти вновь распространили предупреждение об опасности возникновения цунами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Индонезии на острове Ломбок в воскресенье, 5 августа, произошло землетрясение магнитудой семь баллов по шкале Рихтера.