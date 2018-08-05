13:14 05.08.2018 | Общество | Новости
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В Европе зафиксировали новый температурный рекорд

Европу накрыла аномальная жара. Об этом передает BBC.

В Европе зафиксировали новый температурный рекорд

Из-за высокой температуры воздуха во многих странах работодатели вынуждены продлевать сиесту и продлевать рабочий день до поздней ночи. В это воскресенье новый температурный рекорд был зафиксирован в городе Кордоба, где температура воздуха достигла плюс 44 градусов.

В приграничных с Португалией и Францией регионах, а также в Каталонии аномальная погода стала причиной лесных пожаров. В Нидерландах и Бельгии из-за высоких температур плавится асфальт, поэтому власти закрыли несколько дорог, общественный транспорт вынужден работать по продленному графику.

Ранее во Франции из-за жары власти вынуждены были приостановить работу нескольких реакторов АЭС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Португалию и Испанию на выходные ожидает почти 50-градусная жара.


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