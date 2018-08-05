04:00 05.08.2018 | Общество | Новости
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В Дании полиция оштрафовала женщин, которые нарочно появились на людях в хиджабе

В Дании зарегистрировали первых нарушителей закона, запрещающего ношение хиджаба и паранджи в общественных местах. Об этом передает DR. 

В Дании полиция оштрафовала женщин, которые нарочно появились на людях в хиджабе

Иностранки были арестованы после того, как одна из них, на которой был никаб, подралась с другой в аналогичной одежде, когда обе они находились на эскалаторе торгового центра в городе Хёрсхольм. Обоих обязали оплатить штраф в размере 130 долларов.

Напомним, что ранее парламент Дании принял соответствующий закон о запрете ношения паранджи в общественных местах. Нарушения караются штрафами в размере от 134 до 1340 евро. Под запрет подпадают не только мусульманские одеяния, такие как паранджа и никаб, но и различные маски, например, лыжные, а также накладные усы и бороды, сообщило министерство юстиции в Копенгагене. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Дании, где накануне вступил в силу закон о запрете ношения паранджи, более тысячи жителей вышли на акции протеста. 

 


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