В Дании полиция оштрафовала женщин, которые нарочно появились на людях в хиджабе

Иностранки были арестованы после того, как одна из них, на которой был никаб, подралась с другой в аналогичной одежде, когда обе они находились на эскалаторе торгового центра в городе Хёрсхольм. Обоих обязали оплатить штраф в размере 130 долларов.

Напомним, что ранее парламент Дании принял соответствующий закон о запрете ношения паранджи в общественных местах. Нарушения караются штрафами в размере от 134 до 1340 евро. Под запрет подпадают не только мусульманские одеяния, такие как паранджа и никаб, но и различные маски, например, лыжные, а также накладные усы и бороды, сообщило министерство юстиции в Копенгагене.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Дании, где накануне вступил в силу закон о запрете ношения паранджи, более тысячи жителей вышли на акции протеста.