10:46 05.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинским ВВС сегодня исполняется 27 лет

Сегодня профессиональный праздник отмечают представители Военно-воздушных сил Украины. С именитой датой наших летчиков и всех, кто связан с небом поздравил украинский генерал армии Украины Виктор Муженко.

Украинским ВВС сегодня исполняется 27 лет

"Выражаю сердечную благодарность всему личному составу Воздушных сил за верность Военной присяге, мужество и преданность воинскому долгу", - написал на своей социальной странице Муженко

Не забыл о поздравлениях украинский министр обороны Украины Степан Полторак, который подчеркнул важность ВВС в современных методах ведения боевых действий: "Горжусь нашими опытными пилотами, ветеранами - вы лучший пример для подражания молодым поколениям защитников украинского воздушного пространства, которых мы сейчас готовим. Светлая память военнослужащим Воздушных сил, погибших в борьбе за мирное будущее Украины!"

Страна прилагает усилия к восстановлению и модернизации боевого ядра ВВС в соответствии со стандартами НАТО. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине отмечался День Военно-морского флота Украины


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