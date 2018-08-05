Ученым удалось разгадать тайну Бермудского треугольника

Ученые из Университета Саутгемптона назвали главную причину исчезновения кораблей в, так называемом "Бермудском треугольнике". Об этом передает Daily Star.
Специалисты утверждают, что судна между островами Коста-Рики и Бермудскими островами попросту ставали жертвами стихии, а точнее, так называемых "блуждающих волн". Они представляют собой гигантские одиночные волны высотой 20-30 метров, внезапно возникающие в океане.
Исследователи сделали модель волны-убийцы на компьютере и направили к ним модель судна "Циклоп". В результате корабль просто не выдержал давления, развалился на две части и затонул за считаные минуты. Безусловно, что подобные доказательства могут объяснить исчезновение кораблей, но не самолетов. Поэтому говорить о полном раскрытии секрета загадочного треугольника пока рано.
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