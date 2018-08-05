00:00 05.08.2018 | Общество | Новости
100200565:roman

Ученым удалось разгадать тайну Бермудского треугольника

Ученые из Университета Саутгемптона назвали главную причину исчезновения кораблей в, так называемом "Бермудском треугольнике". Об этом передает Daily Star.

Ученым удалось разгадать тайну Бермудского треугольника

Специалисты утверждают, что судна между островами Коста-Рики и Бермудскими островами попросту ставали жертвами стихии, а точнее, так называемых "блуждающих волн". Они представляют собой гигантские одиночные волны высотой 20-30 метров, внезапно возникающие в океане.

Исследователи сделали модель волны-убийцы на компьютере и направили к ним модель судна "Циклоп". В результате корабль просто не выдержал давления, развалился на две части и затонул за считаные минуты. Безусловно, что подобные доказательства могут объяснить исчезновение кораблей, но не самолетов. Поэтому говорить о полном раскрытии секрета загадочного треугольника пока рано.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Всемирная организация здравоохранения впервые в истории признала психическую зависимость от компьютерных игр.


Поделиться
Читайте также:
 
Столицу в ближайшие часы накроют сильные ливни На Полтавщине загорелась очередная свалка Украина начала закупать вертолеты отечественного производства - ФОТО На Закарпатье произошло тройное ДТП - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив