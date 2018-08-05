Ученым удалось разгадать тайну Бермудского треугольника

Специалисты утверждают, что судна между островами Коста-Рики и Бермудскими островами попросту ставали жертвами стихии, а точнее, так называемых "блуждающих волн". Они представляют собой гигантские одиночные волны высотой 20-30 метров, внезапно возникающие в океане.

Исследователи сделали модель волны-убийцы на компьютере и направили к ним модель судна "Циклоп". В результате корабль просто не выдержал давления, развалился на две части и затонул за считаные минуты. Безусловно, что подобные доказательства могут объяснить исчезновение кораблей, но не самолетов. Поэтому говорить о полном раскрытии секрета загадочного треугольника пока рано.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Всемирная организация здравоохранения впервые в истории признала психическую зависимость от компьютерных игр.