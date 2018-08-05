Трудовая миграция является главным "тормозом" роста украинской экономики, - НБУ

На сегодняшний день предприниматели сетуют на нехватку квалифицированных кадров, который в первую очередь связан с выездом украинский в Польшу и другие страны.

"Один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", - подчеркивается в официальном отчете.

В Украине катастрофически не хватает специалистов и работников в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.

Стоит отметить, что почти 50 процентов трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в таких видах хозяйственной деятельности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинцы, которые трудятся на сезонных работах в Польше перевели в Украину 920 млн долларов.