Трудовая миграция является главным "тормозом" роста украинской экономики, - НБУ

В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен уже этой осенью. Об этом говорится в профильном отчете специалистов НБУ.
На сегодняшний день предприниматели сетуют на нехватку квалифицированных кадров, который в первую очередь связан с выездом украинский в Польшу и другие страны.
"Один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", - подчеркивается в официальном отчете.
В Украине катастрофически не хватает специалистов и работников в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.
Стоит отметить, что почти 50 процентов трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в таких видах хозяйственной деятельности.
Как сообщалось в "УРА-Информ", украинцы, которые трудятся на сезонных работах в Польше перевели в Украину 920 млн долларов.