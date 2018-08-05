16:54 05.08.2018 | Общество | Новости
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Сирия держит в заключении пол млн военнопленных

На сегодняшний день на подконтрольных территориях Сирийской республики Башара Ассада находися пол миллиона заключенных. Об этом Анадолу.

Сирия держит в заключении пол млн военнопленных

Сообщается, что за колючей проволокой тюремного лагеря Сайдная находится 4 тыс человек: военнопленных, оппозиционеров, фанатиков и противников режима. Из-за нехватки мест в тюрьмах Сирии, сторонники Асада переоборудовали под места заключения даже здания школ или других гражданских помещений. 

В течение последних трех месяцев войскам АС удалось захватить множество территорий на юге страны, это касается и регионов, где долгое время "хозяйничали" исламисты ИГИЛ. Турецкое издание сообщает, что о многих других тюрьмах на территории подконтрольной Ассаду мировому сообществу просто неизвестно, а попасть туда, не побывав там лично, практически невозможно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за первые полгода в тюрьмах оккупированного Крыма умерли четверо заключенных


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