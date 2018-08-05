11:37 05.08.2018 | Политика | Новости
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На Николаса Мадуро напали дроны

Во время военного парада на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено вооруженное покушение. Об этом передает радиостанция Union Radio.

На Николаса Мадуро напали дроны

По словам министра связи Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе на президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершили покушение с помощью дронов со взрывчаткой. Беспилотники налетели на Мадуро, когда он выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Военные в считанные минуты обезвредили все 6 дронов.

В результате столкновений пострадало 6 человек. Министр связи добавил, что президент уже вернулся к работе. Он поручил спецслужбам расследовать данный инцидент. В совершении покушения Мадуро подозревает колумбийские власти. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Конституционная ассамблея Венесуэлы отменила скандальное решение, ограничивающее населению доступ к иностранной валюте.


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