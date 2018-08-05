Исламскую республику продолжают раздирать социальные конфликты

Демонстрации охватили такие большие города, как Тегеран, Шираз, Кередж и Кум. Полиции пришлось применить силу, чтобы усмирить протестующих. В результате, в городе Караи неизвестный выстрелил из машины в мужчину на улице, от чего тот скончался. Сообщается, что в городе также около 20 протестующих были задержаны силами безопасности. Правоохранители также применили резиновые пули для успокоения демонстрантов.

Напомним, что месяц назад страна чуть было не оказалась на грани дефолта. В крупнейшем торговом центре иранской столицы сотни людей требовали от правительства принятия срочных мер по укреплению внутреннего рынка. Доллар в обменниках можно было купить за 75.000 реалов, однако курс валюты продолжает расти.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на юго-западе Ирана сотни людей вышли на акции протеста из-за нехватки питьевой воды в регионе.